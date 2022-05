Feuerwehren Weinland und Jestetten – Die Schweiz und Deutschland sitzen im Rhein im selben Rettungsboot Am Freitag startete in Rheinau eine neue internationale Zusammenarbeit. So wurde das Einsatzschiff RB Wyland in Gegenwart hoher Gäste getauft. Markus Brupbacher

Nach der Schiffstaufe die erste Rundfahrt mit Gästen, darunter Regierungsrat Mario Fehr (ganz rechts) und Landrat Martin Kistler (ganz links). Foto: Roger Hofstetter

Ja, mit Deutschland habe es zwar auch schon «schwierige Momente» gegeben in der Vergangenheit, sagte Regierungsrat Mario Fehr am Freitagnachmittag in Rheinau. Aber jetzt sei man ja auf dem Wasser «und nicht in der Luft», meinte der Sicherheitsdirektor in Anspielung auf den Fluglärmstreit mit dem Nachbarland – Erheiterung unter den vielen Gästen auf dem Klosterplatz. Fehr sprach anlässlich der Schiffstaufe des Einsatz- und Rettungsschiffs RB Wyland.