Aus Gefangenenlager in Syrien – Die Schweiz will ihre IS-Kinder nicht retten – Belgien springt ein Tochter und Sohn eines Waadtländer Jihadisten wurden nach Belgien gebracht, die Heimat der Mutter. Anders als der Bundesrat mahnt der belgische Premier, man müsse Kinder repatriieren, «bevor es zu spät ist». Kurt Pelda , Thomas Knellwolf

Die Belgierin Yusra M. mit ihren Schweizer Kindern Aisha und Sabri, sowie deren Halbbruder Nedim (v.l.n.r.). Die Kinder leben heute in Belgien ohne Mutter, sie ist im Gefängnis. Foto: Kurt Pelda

Wären ihre Eltern in Europa geblieben, hätten Sabri und Aisha (Namen geändert) einen anderen Start ins Leben gehabt, einen behüteteren. Doch der heute Fünfjährige und seine vierjährige Schwester wuchsen in Syrien auf, mitten im Krieg. Sie hatten das Pech, dass ihr Westschweizer Vater ein Jihadist war und ihre belgisch-marokkanische Mutter eine nicht weniger begeisterte Anhängerin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS).

Deshalb wurde Sabri 2016 nicht im Waadtland oder in Belgien geboren, sondern in der IS-Hauptstadt Raqqa. Ein Jahr später kam seine Schwester Aisha ebenfalls im Krieg in Syrien auf die Welt, da war das 2014 ausgerufene Kalifat bereits am Schrumpfen.