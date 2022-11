Oscargewinner Hans Zimmer – «Die Schweizer Kühe gehen mir aus dem Weg» Eine Explosion im Berner Oberland brachte den jungen Internatsschüler auf den richtigen Weg – unterdessen ist er der erfolgreichste Filmmusiker der Welt. Eine Begegnung. Matthias Lerf

Zwei Konzerte im Mai 2023 in Zürich – oder wie es Hans Zimmer formuliert: «Eins für die Leute, eins für die Kühe.» Foto: The NewYorkTimes/Redux/laif

Die Explosion riss ein metertiefes Loch in den Boden. Hans Zimmer, Schüler eines Internats in Hasliberg BE, durfte nicht auf dem Klavier herumklimpern, wie er das gerne getan hätte. So frönte er einer anderen Leidenschaft: Auf einer nahen Baustelle fand er Sprengstoff, bastelte damit herum und – Bumm – der von ihm verursachte Knall muss gewaltig gewesen sein.