Starker Auftritt an der Athletissima – Die Schweizer Staffelsprinterinnen melden sich zurück Das Schweizer Frauen-Quartett glänzt über die 4x100 Meter in Lausanne – und der Norweger Jakob Ingebrigtsen dominiert erneut nach Belieben. Monica Schneider

Erlösung nach zuletzt durchzogenen Leistungen: Die Staffelsprinterinnen Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji. Foto: Keystone

Es war wie verflixt. Das eine bekam das Publikum im Stade Olympique mit, das andere nicht, weil es ausserhalb passiert ist: Es stand das Highlight des Abends bevor, der 100-m-Sprint der Frauen – und am Start

fehlte überraschend die fünffache Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce. Erstmals an einem Diamond-League-Meeting hätte bei Athletissima das jamaikanische Super-Trio antreten sollen, das an der WM fünf der sechs Sprintmedaillen gewonnen hatte. Fraser-Pryce jedoch soll sich beim Warm-up verletzt haben, und dabei blieb es nicht: Nach einem zweiten Fehlstart wurde Elaine Thompson-Herah disqualifiziert.

Mit der Amerikanerin Aleia Hobbs erhielt das Rennen denn auch seine überraschende Siegerin. In 10,87 Sekunden setzte sie sich um eine Hundertstel vor Shericka Jackson, der verbliebenen Jamaikanerin, durch. Für Mujinga Kambundji, die an der WM in Eugene hinter Hobbs Fünfte geworden war, wurde es ein zwiespältiges Rennen. In 11,15 blieb sie wieder einmal über der 11er-Marke, und Rang 6 entspricht mittlerweile auch nicht mehr ihren Ansprüchen. Sie empfand es allerdings leicht anders und sagte gegenüber SRF: «Es war eigentlich ganz okay, ich hatte natürlich gehofft, schneller zu sein, aber es war nicht schlecht.»

Kambundji stand da noch der Staffelstart bevor – und der geriet zum Abschluss des Abends zur regelrechten Erlösung: Startläuferin Géraldine Frey, Kambundji, Salome Kora und Ajla Del Ponte siegten in 42,91 und erinnerten wieder einmal an das vergangene Jahr. Vieles, was an der WM und erst recht an der EM nicht richtig gepasst hatte, gelang. Die Wechsel, einst die grosse Stärke, funktionierten, und Del Ponte, zuletzt gebremst von ihrer Verletzung, scheint einen grossen Schritt vorwärts gemacht zu haben.

Ditaji Kambundji mit formidablen Premiere

Daneben geriet der Hürdensprint der Frauen fast ein wenig in den Hintergrund: Olympiasiegerin Camacho-Quinn gewann diesen in 12,34, und EM-Bronzegewinnerin Ditaji Kambundji zeigte in 12,83 eine sehr formidable Athletissima-Premiere.

Was sich über 1500 m als spannende Affiche angekündigt hatte, wurde (erneut) zu einer einzigen Machtdemonstration von Jakob Ingebrigtsen. Der immer noch erst 21-jährige Olympiasieger hätte wohl erneut keinen Pacemaker gebraucht. Wie schon in den vergangenen Wochen, als er Weltmeister über 5000 m und Doppel-Europameister geworden war, bestimmte der Norweger auf den letzten 500 m die Pace selber und lief dem Feld an der Spitze davon. In 3:29,06 Minuten triumphierte Ingebrigtsen in einer Jahresweltbestzeit, seinen Europarekord verpasste er nur um ein paar Zehntel.

Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.