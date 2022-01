Videodoku über Natallia Hersche – Die Schweizerin im Foltergefängnis

Im Sommer 2020 gehen nach den Präsidentschaftswahlen in Belarus Zehntausende gegen das Regime Lukaschenko auf die Strasse. Mit dabei: die Schweizerin Natallia Hersche. An einer Frauendemonstration in Minsk wird sie verhaftet und anschliessend zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Seither war sie in mehreren Gefängnissen und in einer Strafkolonie. Wir haben mit ihrem Bruder, weissrussischen Journalisten und einer ehemaligen Mitgefangenen gesprochen, um herauszufinden, wie es Hersche geht.