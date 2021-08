Lesesommer in Winterthur – Die Schwestern räumen die Preise ab Der Lesesommer endete mit einem fulminanten Schlussfest. Andreas Mösli vom FC Winterthur gab die glücklose Glücksfee. Und Dodo heizte den jungen Leseratten mächtig ein. Delia Bachmann

Dodo springt, und die Menge tobt. Das Konzert des Mundart-Reggae-Sängers war das Highlight des Lesesommer-Schlussfests. Foto: Madeleine Schoder

An den Eingängen schnappen sich die kleinen Leseratten ein grünes T-Shirt und schwärmen in den Rychenbergpark aus. Es ist Mittwoch und noch früh am Nachmittag. Bevor die Musikfestwochen in den nächsten Abend gehen, steigt hier das Schlussfest des Lesesommers. Auf der Bühne streift sich Andreas Mösli widerwillig eines der grünen Leibchen über: «Es hat die falsche Farbe», scherzt der Chef des FC Winterthur. Bei der grossen Verlosung gibt er die Glücksfee.

«Wer bekommt den ersten Preis?», ruft Mösli in die Menge. «Ich! Ich! Ich!», ruft es aus der vordersten Reihe. Der Preis ist ein Fussball mit den Autogrammen von allen FCW-Spielern. Aus dem braunen Weidekorb zieht Mösli den ersten Lesepass. Darauf steht, ob das Kind das Ziel von 30 Lesetagen à 15 Minuten erreicht hat. Doch die Gewinnerin ist nicht im Publikum. Weil die Tickets fürs Schlussfest kontingentiert sind, können auch Abwesende gewinnen und ihren Preis in den nächsten Wochen in der Stadtbibliothek abholen.