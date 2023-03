Amherd und Holdener am Zürcher Volksfest – Die Schwyzer reisen mit dem Ledischiff ans Sechseläuten an Am diesjährigen Sechseläuten ist Schwyz der Gastkanton. Er bringt die Fasnacht nach Zürich und reist im traditionellen Zürichsee-Lastkahn an. Lorenzo Petrò

Auch dieses Jahr wird der Böög wieder auf die Flammen warten: Am Zürcher Sechseläuten vom 14. bis 17. April wird der Gastkanton Schwyz das Volksfest begleiten. Foto: Keystone/str

In vier Wochen feiert Zürich sein traditionelles Frühlingsfest, das Sechseläuten. Gastkanton 2023 ist der Nachbar Schwyz: 200 Schwyzer Kinder werden am Kinderumzug am Sonntag teilnehmen, über 300 Personen am Montag am Zug der Zünfte zum Feuer mitmarschieren. Die Delegation werde mit dem Ledischiff über den Zürichsee anreisen, sagte die Schwyzer Volkswirtschaftsdirektorin und OK-Präsidentin Petra Steimen-Rickenbacher am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Zürich.

Einen Schwerpunkt bildet beim Zug der Zünfte am Montagnachmittag die Fasnacht, wie sie in allen Schwyzer Bezirken in unterschiedlichen Ausprägungen gelebt und gefeiert wird.

Bei den Zürcher Zünften sind zahlreiche Ehrengäste geladen. So wird Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider bei der Zunft zum Kämbel mitlaufen, Bundesrätin Viola Amherd bei der Zunft zum Weggen. Auf der Gästeliste stehen – neben vielen Politikerinnen und Politikern und Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft – unter anderem auch Skirennfahrerin Wendy Holdener und Moderatorin Christa Rigozzi.

Erstmals Frauen am Umzug – aber nicht bei der Zunft Höngg

Während bei den Gästen die Frauen 2023 dominieren, so bleibt die Mitgliedschaft in einer Zürcher Zunft weiterhin Männern vorbehalten. Ein Novum dieses Jahr: Zum ersten Mal werden auch kostümierte Frauen in der Zunft zur Meisen mitlaufen – vorerst aber nur als «ständige Gäste». 20 haben sich angemeldet, wie die NZZ schreibt. Seit vergangenem Herbst dürfen sie an allen Meisen-Zunftanlässen teilnehmen, inklusive Sechseläuten.

Eingeladen werden Zünfterstöchter zwischen 18 und 30 Jahren sowie Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur mit engem Bezug zur Meisen. In fünf Jahren will die Zunft dann entscheiden, ob sie Frauen auch als reguläre Mitglieder aufnimmt.

Weniger offen für solcherlei Neuerungen zeigt sich Anfang Woche die Zunft Höngg: An ihrem traditionellen Frühlingsbott am Montag hat sich zwar mehr als die Hälfte der Mitglieder dafür ausgesprochen, Frauen aufzunehmen – die nötige Zweidrittelmehrheit wurde aber nicht erreicht, wie die NZZ schreibt. Die Zunft hat deshalb entschieden, «dass die Zeit für eine Öffnung der Zunft für Frauen noch nicht reif ist».

Das Zürcher Sechseläuten findet vom 14. bis 17. April statt. Der Vorverkauf für Steh- und Sitzplätze entlang der Umzugsrouten startet am 3. April.

