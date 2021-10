Saison der Polarlichter – Die Seelen der Totgeborenen tanzen am Himmel Kulturgeschichtlich gibt es viele Erklärungsversuche für die Farben am Nachthimmel. Auch die Wissenschaft hat neue Erkenntnisse, was im All bei ihrer Entstehung geschieht. Alexandra Bröhm

Über den Lofoten im Norden Norwegens sieht man die Lichter im Winter regelmässig. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es war tief in der 29. Nacht des 11. Monats, als ein ungewöhnliches «rotes Glühen» den Nachthimmel über Babylon erhellte. Das hielt ein Schreiber von König Nebukadnezar im Jahr 567 vor Christus auf einer Tontafel fest. Ob ihn dieses Glühen beunruhigte, werden wir nie erfahren, denn ausgerechnet die nächsten Zeilen sind auf der Tontafel weggebrochen. Trotzdem nimmt man heute an, dass diese Schilderung eine der ältesten schriftlichen Überlieferungen eines Polarlichts ist. Sehr selten sieht man diese Lichter nämlich auch in südlicheren Breitengraden, und dann leuchten sie meist rot und nicht grün, blau oder violett wie im hohen Norden.