Dorffeste in Winterthur – Die Seemer Dorfet wird weiterhin stattfinden Der Verein Seemer Dorfet hat neue Kräfte für den Vorstand gefunden. Das drohende Ende ist abgewendet. David Herter

Die 26. Seemer Dorfet wird vom Freitag, 1. September bis Sonntag, 3. September gefeiert. Archivfoto: Marc Dahinden

Wenn die vier vakanten Ämter im Vorstand nicht bis Herbst besetzt seien, dann drohe dem Verein Seemer Dorfet und damit dem Fest selbst das Ende, sagte Interimspräsident Cédric Mächler vor einem guten Jahr gegenüber dem «Landboten». Die Seemer Dorfet 2022 – die 25. – könne deshalb die letzte sein.

Jetzt ist klar: Die Seemer Dorfet wird weiterhin stattfinden. Der Verein hat seinen Vorstand erfolgreich erweitern können, wie er am Freitag mitteilte. Die drei bisherigen und die fünf neuen Mitglieder seien mit viel Elan daran, die 26. Dorfet vorzubereiten.

Neu dazugestossen sind Christian Müller als Präsident, Claudia Mäder (Finanzen/Aktuariat), Marco Jucker (Sicherheit) sowie Milena Gysin und Dani Konrad (Marketing). Weiterhin dabei sind neben Mächler (Energie und Umwelt / Kommerzielle) auch Rolf Löffel (Platzchef) und René Isler (Signalisation).

Die Neuigkeiten gab der Vorstand seinen Mitgliedern an einer Orientierungsversammlung Anfang Woche bekannt. Vorgestellt wurden ausserdem das neue Logo des Dorffestes und die neu gestaltete Website, die beide weiter auf die Seemer Farben Gelb und Schwarz setzen. Unverändert bleibt auch das Motto «Es Fäscht für alli».

An der Seemer Dorfet vom 1. bis 3. September werden über 20 Vereine aus Seen und Umgebung mitmachen, wie es weiter heisst. «Sie setzen sich auch in diesem Jahr dafür ein, dass ein attraktives und vielfältiges Angebot an Kulinarik, Geselligkeit und Attraktionen geboten wird.»

