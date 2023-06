Elsau-Schlatt – Die Sek erhält das Label Klimaschule Die Sekundarschule Elsau-Schlatt absolvierte ein vierjähriges Bildungsprogramm und erfüllt alle zehn Kriterien für das Label. Nicole Döbeli

2018 machte sich die Sekundarschule Elsau-Schlatt auf den Weg, Klimaschule zu werden. Am 15. Juni wird sie nun an einer Zertifizierungsfeier offiziell das Label erhalten. Das mehrjährige Bildungsprogramm wird von der Winterthurer Klimaschutzorganisation My Blue Planet angeboten. Es hat zum Ziel, die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit systematisch im Schulalltag, in der Infrastruktur und der Institution zu verankern.

Elsau-Schlatt war Teil der Kampagne «Jede Zelle zählt – Solarenergie macht Schule» und errichtete unter Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler eine Solaranlage auf dem Schuldach. In einem zugehörigen Crowdfunding kamen Spenden zusammen, die in den Jahren darauf für weitere nachhaltige Projekte eingesetzt wurden. Die junge Generation habe so ihren eigenen Handlungsspielraum kennen lernen können und sich als Teil der Lösung verstehen dürfen, schreibt My Blue Planet in einer Mitteilung.

Bisher tragen rund 40 Schulen aus 8 Kantonen das Label von My Blue Planet und wurden im Rahmen der Kampagne 25 neue Solaranlagen gebaut.

