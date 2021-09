Fussball: Der FCW trifft auf Xamax – Die seltene Chance, Leader zu werden FCW – Neuchâtel Xamax ist das absolute Spitzenspiel der Challenge League. Denn es ist das Duell der einzigen ungeschlagenen Teams. Hansjörg Schifferli

Neftali Manzambi (links) im Zweikampf mit dem Thuner Nias Hefti im Verfolgerduell vom 20. August. Auf einen ähnlich grossartigen Fussball-Abend wie beim damaligen 3:0-Heimerfolg hoffen die Fans auch am Samstag im Spitzenspiel gegen Neuchâtel Xamax. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Man muss es sich geradezu auf der Zunge zergehen lassen: Auf der Schützenwiese steht ein Spitzenspiel an, wie es nicht mehr Spitzenspiel sein könnte. Denn es trifft der Zweitplatzierte, der FCW, auf den Ersten, Neuchâtel Xamax. Es begegnen sich die beiden einzigen Teams, die nach fünf Runden in der Challenge League noch ungeschlagen sind. Xamax vereint gar alle Superlative: am meisten Punkte gewonnen, am meisten Tore geschossen, am wenigsten erhalten.

Letztmals vor neun Jahren

Die Neuenburger haben also den ersten Schritt hinter sich, um die völlig missratene vergangene Saison zu korrigieren, die beinahe im zweiten Abstieg in Folge geendet hätte. Man erinnert sich ja an ihren letzten Auftritt auf der Schützenwiese, Ende April: Da kam Xamax als Zweitletzter, nur einen Punkt vor Chiasso. Die Neuenburger siegten dann auf der «Schützi» 1:0. Allerdings dauerte ihr Kampf mit Chiasso um den Ligaerhalt bis zur letzten Minute der Saison.