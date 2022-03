Unihockey: Viertelfinal der Frauen – Serie zwischen Red Ants und Wizards ist lanciert Nach dem ersten Wochenende der Viertelfinalserie zwischen den Red Ants Rychenberg und Bern Burgdorf steht es 1:1. Die Winterthurerinnen legten im Heimspiel vor und verpassten das Break in Burgdorf nur knapp. Damian Keller

Vanessa Schmuki erzielte im Heimspiel das 2:0. Foto: Dieter Meierhans

Der Auftakt in die Best-of-7-Serie gegen die Wizards Bern Burgdorf gelang den Red Ants ausgezeichnet. Linn Mikaelsson, Vivien Kühne und Melea Brunner kamen in der Startviertelstunde zu hochkarätigen Möglichkeiten, während in der Defensive nichts zugelassen wurde. Auf die Tore mussten die Winterthurerinnen bis ins Mitteldrittel warten, doch dann schlugen sie zu.