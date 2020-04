Fussball nach Corona – Die SFL will den Ball wieder rollen lassen Die Swiss Football League will die Meisterschaft unbedingt fortführen. Sie hat ein detailliertes Konzept erarbeitet und beim Bundesamt für Sport eingereicht. nih

Die Fussballsaison in den Profiligen der Schweiz soll unbedingt zu Ende gespielt werden. Keystone/Cyril Zingaro Die Swiss Football League (SFL) setzt sich mit Nachdruck für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ein. Keystone/Marcel Bieri Die SFL mit CEO Claudius Schaefer hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie in Kooperation mit dem Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern ein detailliertes Konzept beim Bundesamt für Sport (BASPO) eingereicht hat. Keystone/Peter Klaunzer Das Konzept beinhaltet mögliche Szenarien für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs sowie die Organisation von Geisterspielen und soll als Grundlage für einen Entscheid der Behörden zum Profifussball dienen. Keystone/Cyril Zingaro Die SFL und die Clubs seien darauf angewiesen, möglichst bald einen Fahrplan für die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs zu erhalten, heisst es in der Medienmitteilung. Keystone/Cyril Zingaro Geisterspiele gehören also bald (falls die Saison wieder aufgenommen werden darf) zur Normalität in der Schweiz. Keystone/Peter Klaunzer An solche Bilder mit gefährlichen Torszenen ohne Fans wird man sich also gewöhnen müssen. Keystone/Peter Klaunzer 1 / 7

Wird die Meisterschaft weitergeführt? Zumindest wenn es nach der Swiss Football League (SFL) geht, scheint es so. So hat die SFL zusammen mit dem Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern (IFIK) ein detailliertes Konzept erarbeitet. Das teilt sie in einer Mitteilung mit.

Im Konzept befassen sich die Liga und das IFIK mit verschiedenen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in den Clubs und der Organisation von Geisterspielen stellen.

Wiederaufnahme ist der einzige Weg

Das Dokument zeigt auch verschiedene Szenarien für die Fortführung des Trainingsbetriebs sowie der Saison auf und soll als Grundlage für einen Entscheid der Behörden dienen.

«Die SFL und ihre Clubs sind darauf angewiesen, möglichst bald einen Fahrplan für die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs zu erhalten», heisst es in der Mitteilung. Und: «Dies scheint in einer ersten Phase der einzig gangbare Weg, den Schweizer Profifussball in seiner heutigen Form zu retten und gleichzeitig die wichtigen Auflagen zum Schutz der Spieler und der Bevölkerung einzuhalten.»