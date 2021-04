Wahlen in Winterthur – Die sieben Amtsältesten blicken zurück Langsame Prozesse, endlose Reden und Trainerhosen in der Ratsdebatte. Die sieben erfahrensten Mitglieder jeder Fraktion erzählen, was sie im Grossen Gemeinderat nervt – und was sie trotzdem so lange im Amt hielt. Elisabetta Antonelli , Delia Bachmann

Nächstes Jahr sind Wahlen, und die Parteien sind bereits auf der Suche nach neuen Kräften: 2022 werden die 60 Sitze im Stadtparlament neu besetzt. Diese Zeitung hat die amtsältesten Mitglieder jeder Fraktion gefragt, was die Neuen mitbringen und welche Eigenschaften sie dringend ablegen sollten.

Felix Helg

–

55, FDP, seit 2006 dabei

Felix Helg Foto: PD

«Ich war Schulpfleger in Töss, als die Stadt vor 16 Jahren das ‹Projekt Töss› in Angriff nahm – die Aufwertung meines Wohnquartiers. Die damalige Aufbruchstimmung motivierte mich zur Kandidatur für den Grossen Gemeinderat. In meiner Amtszeit ist die Stadt stark gewachsen; von 98’000 auf 116’000 Einwohner und Einwohnerinnen. Das Schönste an meiner Aufgabe ist es, diese wachsende Stadt mitzugestalten.