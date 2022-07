Wiener Sängerknaben – Die singenden Matrosen Die Wiener Sängerknaben gibt es seit gut 500 Jahren. Bis heute ist ihre Attraktion bei Veranstaltern und Publikum ungebrochen. Aber ist ein Knabenchor noch zeitgemäss? Martina Hunziker

Nicht gerade bescheiden, diese Schule: Die Wiener Sängerknaben im Palais Augarten. Foto: Lukas Beck

Kniehoch stehen die Knaben im Wasser, die blaue Hose hochgekrempelt, dazu der weisse Matrosenpullover mit blau-weiss gestreiftem Kragen, auf dem Kopf die Mütze. «Day-dah light on me won’t go home», singen die Buben im Youtube-Video, es ist ein Cover des «Banana Boat Song», der vor allem in der Calypso-Version von Harry Belafonte aus den 50er-Jahren bekannt ist. Sie singen und trommeln im Wasser, während sich hinter ihnen die Sonne langsam gegen den Horizont senkt.