Olympia in Schräglage – Die Ski-Stars müssen die Schweizer Bilanz retten Die Schweiz kann sich in Peking auf die Alpinen verlassen: Nur dank Lara Gut-Behrami oder Beat Feuz stimmt die Halbzeitbilanz. Der Trend gibt zu denken. René Hauri

Auf dem Olymp: Lara Gut-Behrami gewinnt Gold im Super-G. Foto: Luca Bruno (Keystone)

Die Schweizer träumten von Festspielen. 15 Medaillen sollen es schon werden, gab Swiss Olympic vor Peking 2022 selbstbewusst bekannt. Nun, um dieses Ziel noch zu erreichen, muss einiges zusammenpassen in der letzten Olympiawoche. Am Samstag sind in 58 von 109 Disziplinen die Medaillen verteilt, die Schweiz steht bei einer Ausbeute von 7 Medaillen. Den letzten Sprint eingeläutet haben am Freitag Jan Scherrer mit Bronze in der Halfpipe der Snowboarder, Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin mit Gold und Bronze im Super-G. Zwei Skifahrerinnen also. Wie könnte es auch anders sein?