Stefanini-Stiftung in Winterthur – Die SKKG orientiert sich an Google Die Stefanini-Stiftung baut in Neuhegi einen neuen Firmenkomplex und zieht alle Mitarbeitenden zusammen. Es soll dort nicht nur gearbeitet werden. Gregory von Ballmoos

An der Hegifeldstrasse will die Terresta ihre neue Heimbasis bauen. Archivfoto: Enzo Lopardo

Der neue Firmensitz der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) direkt am Eulachpark in Neuhegi soll ein «vielfältiger Kosmos werden, in dem ganz unterschiedliche Menschen arbeiten und wohnen». So wird es in der Medienmitteilung angekündigt. Noch gibt es aber keine konkreten Pläne.

Diese Pläne werden nun testhalber von drei Architekturbüros bis ins Frühjahr 2022 entworfen. Wer die Planungen machen darf, ist noch unklar. Der Wettbewerb läuft noch. In der Jury sitzt neben dem SKKG-Verwaltungsrat auch Fritz Zollinger, Leiter Stadtentwicklung der Stadt Winterthur.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung