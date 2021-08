Reiten: CSI Humlikon – Die SM-Bronzemedaille geht nach Elgg Der Jurassier Alain Jufer, der seine Pferde im Stall von Steve Guerdat hält, gewann in Humlikon die erste Medaille bei nationalen Titelkämpfen. Im Grossen Preis wurde er hinter dem Seuzacher Werner Muff guter Fünfter. Angelika Nido Wälty

Erfolgreiche Woche für den Wahl-Elgger Alain Jufer mit SM-Bronze und Rang 5 im Grand Prix. Foto: Angelika Nido Wälty

Es passierte am Oxer mit der Nummer 7. Bis dahin lag Alain Jufer an der Schweizer Meisterschaft der Elite, die zum fünften Mal in Folge im Rahmen des CSI Humlikon ausgetragen wurde, auf Goldkurs. Die ersten beiden Runden hatte der Springreiter, der seit einem Jahr mit seinen Pferden im Stall seines Jugendfreundes Steve Guerdat ist und auch in Elgg wohnt, makellos überstanden: sein erst zehnjähriges Pferd Dante hatte bis dahin noch keinen Fehler gemacht. Am besagten Oxer touchierte der schwarzbraune Wallach, die oberste Stange, die darauf in den Sand fiel. «Ich war wohl etwas zu passiv und habe das Pferd nicht genügend unterstützt», sagte Alain Jufer später selbstkritisch. Erst habe er sich über den Fehler geärgert, später freute er sich, nicht ganz vom Podest gerutscht zu sein.