Interview mit Ukrainerin – «Die Solidarität ist verflogen» Die Hilfsbereitschaft war gross, als die ersten Geflüchteten in der Schweiz eintrafen. Ein Jahr später ist davon nicht mehr viel zu spüren: «Die Stimmung kippt», sagt Julia Peters vom Verein Good Friends for Ukraine. Cyrill Pinto Andrea Zahler (Fotos)

Julia Peters vom Verein Good Friends for Ukraine: «Ich habe den Eindruck, dass die Schweizer langsam die Geduld verlieren.» Foto: Andrea Zahler

Die gebürtige Ukrainerin gründete im März 2022 den Verein Good Friends for Ukraine. Seither organisierte Julia Peters mit ihrem Team 31 Veranstaltungen, sammelte Spenden, unterstützte ihre Landsleute bei Behördengängen oder der Arbeitssuche. Die ausgebildete Journalistin hat vor dem Krieg ein Magazin für Expats herausgegeben. Durch ihre zusätzliche Dolmetschertätigkeit ist sie in der ukrainischen Gemeinde in der Schweiz sehr gut vernetzt. Landsleute aus der ganzen Schweiz melden sich bei ihr, wenn es Probleme gibt. Peters empfängt uns zum Gespräch in einer Belle-Epoque-Villa am Dorfrand von Winkel ZH, auf dem Dach flattert eine Ukraine-Flagge mit Friedenstaube.