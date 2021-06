Exploit an den Meisterschaften – Die Sommerflüge einer Geniesserin Der Hochspringerin Salome Lang gelingt an den Meisterschaften, wovon andere auch träumen: ein Schweizer Rekord. Und sie versucht sich sogar an der magischen Marke. Monica Schneider

Salome Lang jubelt nach ihrem Schweizer Rekord im Hochsprung über 1,97 Meter. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Latte auf zwei Meter? So hoch hatte noch nie eine Schweizerin auflegen lassen. Genau das tat aber die Basler Hochspringerin Salome Lang am späteren Sonntagnachmittag im Stadion Hard in Langenthal. Denn: Seit einer Woche ist jeglicher Druck von ihr abgefallen, seit der Team-EM in Cluj, als sie sich vorgenommen hat, das Springen einfach zu geniessen. Das World Ranking, das mitentscheidet über die Teilnahme an den Spielen in Tokio, in den Hintergrund zu drängen. Die Folge war, dass sie nach übersprungenen 1,94 m nur noch «Erleichterung» spürte und mit 1,96 m den Schweizer Rekord und die Olympialimite folgen liess.

Und jetzt also zwei Meter. «Bei dieser Höhe bin ich noch nie angelaufen», sagte sie. «Ich habe dabei aber auch nicht an diese magische Marke gedacht.» Lang gelang es erneut, den Wettkampf zu geniessen, denn was musste sie noch?

Nichts. Sie war zuvor mit 1,97 m erneut Schweizer Rekord gesprungen, es war ein erneuter Sommerflug, der kaum technische Wünsche offengelassen hatte. Eine Stufe höher riss sie dann dreimal, das Lachen verschwand jedoch nicht aus ihrem Gesicht.

Fünfte der Welt, Zweite in Europa

Lang hat keine einfache Saison hinter sich. «Körperlich fühlte ich mich von Anfang an gut, mental tat ich mich aber schwer», sagte sie. Klick gemacht habe es vor zwei Wochen in Genf, als sie realisiert habe, dass die Zeit knapp wird für die Olympiaqualifikation, «da merkte ich, dass ich nur noch ans Ranking dachte und etwas ändern muss». Das ist ihr hervorragend gelungen. Fünftbeste der Welt und Zweitbeste in Europa ist sie zurzeit mit 1,97 m.

Erste Gratulantin war ihre Freundin, Stabhochspringerin Angelica Moser, deren Wettkampf am Samstag auf der Höhe von 4,67 m mit einer Handverletzung geendet hatte. Moser war abgestürzt, dabei hatte es ihr den Stab an die Hand geschlagen. Gebrochen sei nichts, mögliche weitere Untersuchungen erfolgten jedoch am Montag.

Einen ähnlichen Exploit wie Lang hatte sich Hürdensprinterin Ditaji Kambundji vorstellen können, die sich über 100 m Hürden im Frühsommer kontinuierlich auf 12,94 gesteigert hatte. Wie hart der Kampf um den Meistertitel jedoch werden könnte, zeichnete sich bereits in Vorlauf und Halbfinal ab: Noemi Zbären positionierte sich als Favoritin.

Und dann geschah das Malheur: Kambundji schoss aus dem Startblock, kam der ersten Hürde zu nahe, blieb hängen – dass sie in 13,03 dennoch um eine Hundertstel vor Zbären ins Ziel lief, spricht für ihre Kampfkraft.

Für ihren Trainer Adrian Rothenbühler musste es eine Art Déjà-vu gewesen sein, nachdem sich Mujinga Kambundji am Freitag nach dem Start und einem «Stolperi» um eine bessere Zeit gebracht hatte.

Jason Josephs Lauf für den Kopf

Keine solche Sorgen hatte Jason Joseph, dessen Start über 110 m Hürden unsicher gewesen war, dessen Zeit dann aber ähnlich überraschte wie tags zuvor jene von Kariem Hussein über 400 m Hürden (48,84). Mit (zu viel) Rückenwind (2,7 m/sec) liess sich Joseph in 13,37 stoppen – der ersten Zeit in dieser Saison, die den Vorstellungen des U-23-Europameisters entspricht. «Diesen Lauf brauchte ich nun für meinen Kopf», meinte er hinterher.

Wer letztlich für die Olympischen Spiele selektioniert wird, wird Ende Woche nach den letzten Meetings und der Auswertung des World Ranking klar. Leistungssportchef Philipp Bandi rechnet mit 17 bis 24 Athletinnen und Athleten.

