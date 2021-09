Kolumne «Tribüne» – Die Sommerhose Als die «Landbote»-Kolumnistin die Sommerhose aus dem Kasten nahm, staunte sie nicht schlecht. Monika Schmid

Kürzlich habe ich eine Sommerhose gekauft. Nur hat sich dann der Sommer ziemlich abrupt abgemeldet. So legte ich die Hose in den Schrank. Jetzt gibt es doch noch etwas Spätsommerwetter. Freudig nahm ich die Hose wieder aus dem Schrank. Nein, nicht was Sie jetzt denken. Die Hose war alles andere als zu eng, sie war zu weit.

Wow! So etwas ist mir noch nie passiert. Ich habe die Hose schlicht zu gross gekauft. Bei der Anprobe hatte ich es nicht bemerkt. Wahrscheinlich im alten Modus, Hosen können dir nie zu weit sein. Ich habe Erfahrung mit zu engen Hosen. Und schon läuft in meinem Innern der ganze Film ab.

«Dass sich Mädchen schon in der Primarschule zu dick fühlen, wenn sie ein ganz normales Gewicht auf die Waage bringen, ist ein Grund zur Sorge.»

Wie oft hatte ich Hosen für die Zukunft gekauft. Jetzt nimmst du ab, dann passen sie dir. Abnehmen ist eh nur Willenssache. Das sagen vor allem jene, die keine Ahnung haben, wie es sich anfühlt, wenn du vom blossen Ans-Essen-Denken schon zunimmst. Von abschätzigen Blicken beleibteren Menschen gegenüber ganz zu schweigen. Dass sich Mädchen schon in der Primarschule zu dick fühlen, wenn sie ein ganz normales Gewicht auf die Waage bringen, ist ein Grund zur Sorge.

Immer wieder dieses leidige Thema: Gewicht. Es liegt mir fern, in den Kanon einzustimmen, nur gertenschlank bist du liebenswert. Aber ich gebe zu, das mit dem Gewicht ist schon ein Thema. Es geht ja auch um die Gesundheit, ums Wohlfühlen. So viele Frauen (und wohl auch Männer) können davon ein Lied singen.

Vor Jahren wollte ich bei meiner Krankenkasse in die Zusatzversicherung wechseln: Fragebogen ausfüllen, natürlich auch das Gewicht angeben. Die Frau am Telefon sagte mir dann, geht leider nicht, Sie sind zu schwer. Sie hatte mich noch nie gesehen. Sie weiss überhaupt nicht, wie ich ausschaue, keine Ahnung hat sie, wie fit und gesund ich bin. Stempel drauf, du bist zu schwer. Wissen Sie, was das mit einem macht? Ja, sie macht auch nur ihren Job und hält sich an die Vorgaben.

Schlanke Frauen haben bei Vorstellungsgesprächen eindeutig die besseren Chancen. Der erste Eindruck zählt, und unsere Welt tickt nun mal so. Schlank ist gut. Was sagt das Gewicht schon über einen Menschen aus? Mich annehmen, so wie ich bin, eine lebenslange Aufgabe. «Sein nicht scheinen», das ist einer der Grundgedanken meines Vaters. Daran orientiere ich mich. Mit Leib und Seele Mensch sein, Mensch werden. Bei der Taufe wurde es mir zugesagt, du bist eine Tochter Gottes, ein Königskind der Liebe. An dieser Zusage ändert kein Kilo etwas.

