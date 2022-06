Steigende Corona-Fallzahlen – Die Sommerwelle ist da Die aktuellen Fallzahlen sind deutlich höher als in den letzten beiden Jahren im Sommer. Marc Brupbacher

Vor zwei Wochen fragten wir: Rollt jetzt die Corona-Sommerwelle an? Heute ist klar: Sie schwappt wuchtig über das Land. In der Schweiz sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb von sieben Tagen rund 24'600 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Damit sind die Fallzahlen innert Wochenfrist um 50 Prozent gestiegen. Die Spitaleinweisungen nahmen im Vergleich zur Vorwoche von 126 auf 252 um 100 Prozent zu. Die Todesfälle von 5 auf 13 um 160 Prozent. Aktuell befinden sich in den Spitälern insgesamt 598 Covid-Patienten (+61% zu Vorwoche), davon 30 in Intensivpflege (+66%). Hier finden Sie alle aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie.