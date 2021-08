Kolumne Landluft – Die Sonne scheint, der Verkehr stockt Von Baustelle zu Baustelle, die Strasse ist im Sommer niemals frei. Nicole Döbeli

Die Landluft windet die Kühe durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

Alle in den Ferien, niemand auf den Strassen, freie Fahrt für Velos, Mofas und Autos! Ja! ... Nein? Nein. Denn Sommerzeit ist Baustellenzeit. Am Ortsausgang sitzt der Fuss vorfreudig auf dem Gaspedal und wartet auf seinen Einsatz, schliesslich folgt jetzt eine ungestörte sommerliche Überlandfahrt – stopp, Ampel, einspurige Verkehrsführung, also erst einmal umweltfreundliches Motorabstellen und minutenlanges Braten in der Mittagshitze.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Doch nachts! Nachts schlafen auch die Bauarbeiter, und die Autobahn liegt verlassen in der kühlen Luft, ohne Hindernisse und Langsamfahr… Nein, auch nicht. Nachts wird das Gestrüpp am Strassenrand gestutzt, und die Autobahn ist gesperrt. Eine Umleitung ist quer durch die Dörfer signalisiert und dauert gerade so viel länger, dass zu Hause keine Episode der Lieblingsshow mehr drinliegt.

Aber wenigstens die Velos geniessen die Ausfahrt durch die sonnige Stadt ohne latente Todesangst und permanentes Anhalten am scharfen Trottoirrand? – Nö, Bauarbeiten an der Kreuzung, Ampel tot, und der Verkehrsdienst winkt wilde Handzeichen in die Luft. Das wartende Velo übersieht er, bis nach zwei bis drei Stunden endlich ein Auto auf der gleichen Spur hält, welches natürlich sogleich energisches Fuchteln provoziert.

Also gut, also gut, der Strassenverkehr lässt sich im Sommer trotz abwesender Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht ganz so hindernisfrei geniessen wie erhofft. Dann halt zu Fuss flanieren! Egal, wenn es regnet, und egal, dass überall Nacktschnecken kleben und Stechmücken surren, egal, dass das Schuhwerk nie zum Wetter passt, es geht doch nichts über das Glück der Langsamkeit… oh, ein E-Trotti!

Fehler gefunden?Jetzt melden.