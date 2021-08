Neue Wohninitiative in Zürich – Die SP schickt die Stadt zum Wohnungs-Shopping 200 Millionen Franken für Stiftungen und mehr Häuserkäufe durch die Stadt: Die SP zieht mit einer neuen Wohnungsinitiative in den Wahlkampf. Patrice Siegrist

Wurden von der Stadt gekauft: Die inzwischen renovierten Häuser an der Neufrankengasse im Kreis 4. Foto: Dominique Meienberg

Es harzt. Bis 2050 müsste in der Stadt jede dritte Wohnung in gemeinnützigem Besitz sein. So will es die Stadtverfassung. Doch die Quote liegt erst bei 26,4 Prozent und dümpelt vor sich hin. In den vergangenen fünf Jahren ist sie sogar um 0,1 Prozentpunkte gesunken.

Die SP will nun die Wende herbeiführen. Die Geschäftsleitung hat eine neue Initiative abgesegnet, den Delegierten wird sie am Donnerstagabend präsentiert. Pünktlich für den Wahlkampf. Das Ziel: Die Stadt und die Genossenschaften sollen den Immobilienmarkt aufmischen.

200 Millionen Franken für Stiftungen