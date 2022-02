Verkehr in Wiesendangen – Die «Speedy»-Metropole auf dem Land Die Gemeinde Wiesendangen hat in den letzten Monaten neunzehn Messgeräte installiert, die loben oder tadeln statt blitzen. Der Verkehrsvorsteher ist zufrieden. Jonas Gabrieli

Eine der Messanlagen befindet sich auf der Attikerstrasse nördlich von Wiesendangen. Foto: Marc Dahinden

Neunzehn «Speedys» hat Stefan Nigg in seiner Funktion als Verkehrsvorsteher für die Gemeinde Wiesendangen eingekauft. «Wir sind wohl das Dorf mit den meisten ‹Speedys› in der Region», sagt er.

Obwohl, eigentlich mag Nigg den englischen Ausdruck für diese Messanlagen nicht besonders. Er bevorzugt die französische Variante: radar pédagogique. Der pädagogisch wertvolle Radar also, der die Einhaltung der Geschwindigkeit mit einem «Danke» belohnt. «Damit macht man niemanden ‹verruckt›», sagt Nigg.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Wie die Fliege

In der Verhaltensökonomie wird dieses Prinzip Nudging genannt, was so viel wie «anstupsen» bedeutet. Im Grunde geht es darum, Menschen ohne Zwang in ihrem Verhalten zu beeinflussen. Dabei wird auf unbewusste Verhaltensmuster gesetzt und meist der Spieltrieb ausgenutzt. Der Klassiker ist die aufgeklebte Fliege im Pissoir.

In der 30er-Zone im Dorf schlägt der «Speedy» schneller an. Foto: Marc Dahinden

In Wiesendangen scheint der Plan aufzugehen. «Wir beobachten, dass die Geschwindigkeit sinkt», sagt Nigg. Wohl auch wegen der sozialen Kontrolle. Alle sehen, wenn jemand zu schnell fährt – auch Fussgänger. Seit letztem Jahr herrscht fast überall in Wiesendangen Tempo 30. Blitzer darf die Gemeinde nicht aufstellen, das ist Sache der Kantonspolizei.

«Pädagogische Radare» sind jedoch erlaubt. Sie sind dort montiert, wo der Platz für Hindernisse auf der Strasse fehlt. Von den Vorteilen ist Nigg überzeugt: «Bei einer Schwelle oder einem Tor wird kurz abgebremst und danach wieder schnell gefahren.» Auch Tempo-30-Tafeln würden kaum beachtet.

Mit Absperrungen hatte die Gemeinde im letzten Sommer schlechte Erfahrungen gemacht. Die Abweispfeile auf der Attikerstrasse liess der Gemeinerat deshalb nach einem Monat wieder entfernen.

In Wiesendangen sind alle Geräte mit einer Solarzelle bestückt, sodass nicht dauernd die Batterie gewechselt werden muss. Rund 4500 Franken koste ein «Speedy», sagt Nigg. «Im Preis eingerechnet ist da auch die Auswertungssoftware, die das Datum, die Zeit und die gefahrene Geschwindigkeit aufzeichnet.»

«Gewöhnungseffekt?»

Diverse Städte und Gemeinden würden die Geräte zur Prävention auf ihrem Gebiet einsetzen, schreibt Kenneth Jones, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage. «Durch die Sensibilisierung kann ein zusätzlicher Beitrag für die Verkehrssicherheit erreicht werden.» Im Umkehrschluss stelle sich jedoch die Frage, ob bei zu vielen Geräten nicht ein Gewöhnungseffekt eintreten könne.

Ob die Gemeinde Wiesendangen die meisten «Speedys» im Einsatz habe, könne man nicht beurteilen. «Die Anzahl ist für die Grösse des Dorfes jedoch beachtlich.» Zum Vergleich: Die Stadtpolizei Winterthur besitzt gerade einmal drei, ihre Stadtzürcher Kollegen zehn solcher Geräte.

Rennen und Diebstahl

Beliebt sind die Radargeräte indes nicht nur beim Wiesendanger Verkehrsvorsteher, sondern auch bei Kindern. 2017 stellte die Winterthurer Stadtpolizei ein solches Gerät an der Talackerstrasse auf. Bald wurde es zu einer Attraktion im Quartier. «Die Kinder versuchen mit Trottis, Rollerblades oder Velos der Anzeigetafel bestimmte Smileys zu entlocken», erzählte damals eine Mutter dem «Landboten».

Dass die «Speedys» aber in der Bevölkerung nicht überall auf Gegenliebe stossen, zeigt ein aktuelleres Beispiel. Im Adliker Weiler Niederwil verschwand letzten Sommer ein «Speedy»-Gerät, später tauchte es wieder auf. Die Person, die das Messgerät entfernt habe, sei damit unzufrieden gewesen, merkte die Gemeindeschreiberin Melanie Eisenring auf Anfrage an.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

Fehler gefunden?Jetzt melden.