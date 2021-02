FCW in Aarau – Die Spitzenplätze drohen zu entschwinden Der FC Winterthur ist sogar aus der oberen Tabellenhälfte abgerutscht. Am Freitag in Aarau liesse sich das korrigieren. Es treffen sich zwei Klubs, die 2021 weitgehend im Gleichschritt marschierten. Hansjörg Schifferli

Wenigstens mit Support von aussen kann er helfen: Der verletzte Davide Callà, hier mit Goalie Dario Marzino beim Cupsieg in Basel. Foto: Georgios Kefala (Keystone)

Der FC Aarau und der FCW, zwei der namhafteren Klubs in dieser Challenge League, marschierten in letzter Zeit ziemlich im Gleichschritt durch die Saison: Weihnachten feierten sie sie mit reellen Aussichten zumindest auf den Barrageplatz, die Aarauer als Dritter zwei Punkte vor dem FCW auf Platz 5 und sehr wohl in Reichweite sogar von Leader GC.

Dann starteten sie in der Liga reichlich zaghaft ins neue Jahr, der FC Aarau verlor weitgehend den Anschluss mit nur zwei Punkten aus den ersten fünf Spielen, der FCW mit nur den drei für den Sieg in Chiasso. Dafür überzeugten sie im Cup, zuerst Aarau mit einem 4:2 in seinem Achtelfinal gegen den Spezialisten aus Sion, dann der FCW mit seinem landesweit Aufsehen erregenden 6:2 in Basel. Am vergangenen Dienstag allerdings stellten die Aarauer mit einem 4:0 gegen Neuchâtel Xamax den Fuss vor die Winterthurer, die ein paar Tage zuvor in Neuenburg verloren hatten und nun gegen Kriens mit einem 0:0 zufrieden sein mussten.