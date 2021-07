Stalking vor Bezirksgericht Zürich – Der Kampf um das Kind ist «massiv ausser Kontrolle geraten» Während zweieinhalb Jahren stalkt ein 44-Jähriger seine Ex-Partnerin. Zum «Werkzeug» macht er dabei seinen Sohn. Thomas Hasler

Vor dem Einzelrichter des Bezirksgerichts präsentierte sich der Beschuldigte als geläuterter Mann. Foto: Urs Jaudas

Es beginnt, wie es oft beginnt. Ein nicht verheiratetes Paar trennt sich. In der Folge passt der Mann, in diesem Fall ein heute 44-jähriger Serbe, die Frau vor ihrer Wohnung ab. Auch auf ihrem Weg zur Arbeit oder an ihrem Arbeitsort sieht sie ihn. Er ist dabei, wenn sie den Sohn zur Schule oder ins Fussballtraining bringt und wieder abholt. Begleitet wird die ständige Präsenz von Drohungen, bis ein Kontakt- und Rayonverbot und später auch ein Strafbefehl wegen Nötigung, Drohung und Hausfriedensbruchs für Ruhe sorgen sollen.

Doch in diesem Fall scheint etwas anders zu sein. Dem Mann geht es offenbar nicht darum, seine Frau mit kontraproduktiven, strafrechtlich relevanten Mitteln zur Rückkehr zu bewegen. Er will seinen Sohn sehen, der in jener Zeit sieben bis zehn Jahre alt ist. Er macht seinen Sohn «zum Werkzeug», wie es der Einzelrichter bei der Urteilsbegründung formulieren wird. Der Strafbefehl hat nicht für Ruhe gesorgt.