Streetart in Winterthur – «Die Spraydose ist dem Pinsel ebenbürtig» In Neuhegi besprayten Seniorinnen und Senioren eine Häuserwand. Mit Graffitis hatten die meisten von ihnen zuvor noch wenig Erfahrung. Hannes Boos

Gearbeitet hat man auf mehreren Stockwerken parallel. Foto: Enzo Lopardo Geleitet und initiiert wurde das Projekt von Marcel Spiess. Foto: Enzo Lopardo Ob diese Tags bald auch in Strassenunterführungen anzutreffen sind? Foto: Enzo Lopardo 1 / 8

In der «Streetart-Woche» der Quellenhofstiftung lockte Marcel Spiess ältere Menschen an die Spraydose. Dreizehn Winterthurerinnen und Winterthurer zwischen 65 und 85 Jahren nahmen das Angebot an. Spiess ist ein erfahrener Sprayer: «Als Jugendlicher machte ich es noch illegal, heute natürlich nur auf Anfrage», sagt er lachend.