Korruptionsskandal um Eva Kaili – Die Spur führt jetzt auch in die königsnahen Kreise Marokkos Antonio Panzeri ist mutmasslich die Schlüsselfigur der Affäre: Er soll für Eva Kaili Gelder aus Katar, womöglich auch aus Marokko, besorgt haben. Abgehörte Telefonate verstärken den Verdacht. Oliver Meiler aus Rom , Josef Kelnberger aus Brüssel

Antrag abgelehnt: Die beiden Anwälte von Eva Kaili hatten versucht, dass ihre Mandantin aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Foto: Olivier Matthys (Keystone)

Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann wäre die Familie Panzeri aus dem Hinterland von Bergamo jetzt in Marrakesch. Im Paradies. Stattdessen sitzen alle in Haft. Gebucht waren zwei Zimmer im Hotel La Mamounia, einem der besten Häuser der Welt. Ein Palast in einem Palmenhain, tausendundeine Nacht. Das Mamounia wirbt damit, «zeitlos und wild modern» zu sein.