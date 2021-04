Covid-Massentests in Winterthur – Die Stadt bittet ihre Mitarbeiter zum Spucktest Seit Ende März bietet der Kanton Zürich Arbeitgebern kostenlose Corona-Tests an. Die Nachfrage ist in Winterthur bis jetzt aber eher gering. Ein klares Votum für solche Tests gibt es vom Stadtrat. Thomas Münzel

In einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung werden auf freiwilliger Basis PCR-Speicheltests durchgeführt. Foto: Moritz Hager

Vor Arbeitsbeginn einmal wöchentlich ins Röhrchen spucken. Das ist in manchen Unternehmen und Verwaltungen bereits heute Realität. Und entspricht ganz dem Wunsch der Zürcher Regierung. Sie hofft, dass immer mehr Angestellte, die nicht im Homeoffice arbeiten, an ihrem Arbeitsplatz freiwillig einen solchen PCR-Speicheltest machen. Vor allem Infizierte ohne Symptome sollen so besser erkannt werden. Um diese Präventionsidee zu forcieren, bietet die Gesundheitsdirektion den Arbeitgebern seit Ende März ein kostenloses Testprogramm an.

Bis heute haben sich bereits Hunderte von Betrieben und Institutionen für das wiederholte Testen beim Kanton angemeldet. Doch es gibt auch Arbeitgeber, die eher zurückhaltend bis ablehnend reagieren. Auch in Winterthur. Einer der grössten hiesigen Arbeitgeber befindet sich allerdings ganz auf der Linie des Kantons.