Zürich im «Monocle»-Rating – Die Stadt der «Swiss Precision» ist nicht mehr in den Top 3 Beim alljährlichen Städte-Vergleich «Quality of Life Survey» der Zeitschrift «Monocle» landet Zürich nicht mehr ganz vorne. Gründe dafür gibt es einige – unter anderem die Wohnungsnot. Claudia Schmid

Viel Wasser, wenig Wohnungen: Flussbad Unterer Letten. Foto: Ela Çelik

In unmittelbarer Nähe zur Natur, wenig Kriminalität, überall Bademöglichkeiten, pünktliche Verkehrsmittel und ein perfekter Standort, um Europa und die Welt zu bereisen: Seit Jahren liegt Zürich beim Städte-Ranking des englischsprachigen Magazins «Monocle» an der Spitze. Die«Quality of Life Survey» gehört zu den international bekanntesten Städte-Umfragen und erscheint morgen Donnerstag. «Monocle» wird von einem internationalen Team um Publizist Tyler Brûlé herausgegeben, der selber im Raum Zürich wohnt. Im Seefeld betreibt er mit seinem Team ein «Monocle»-Café mit Radiostudio.