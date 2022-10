Im März wurde das Stadthaus in den ukrainischen Farben beleuchtet. Nun, um Strom zu sparen, gar nicht mehr. Archivfoto: Marc Dahinden

Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) richtete vergangene Woche einen eindringlichen Appell an die Besucher der Landsgemeinde Seen: Ein Szenario mit Stromabschaltungen diesen Winter gelte es «um jeden Preis zu verhindern». Zwei Tage später stellte der Stadtrat die ersten städtischen Sparmassnahmen vor. Doch diese fallen schwach aus und stehen in krassem Widerspruch zu Fritschis Rhetorik.

Es ist verständlich, dass der Stadtrat der Bevölkerung und den städtischen Angestellten nicht mehr abverlangen will als nötig – besonders nach zwei Pandemiewintern. Doch besonders wenn man die Massnahmen mit dem vergleicht, worauf andere Städte verzichten, steht Winterthur da als eine Stadt, die sich vor ihrer Verantwortung drückt.

Winterthur versucht sich durchzulavieren.

Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum das Hallenbad Geiselweid nicht ein Grad kälter betrieben werden soll – so wie es die meisten anderen grösseren Städte bereits machen. 19 Grad in den Büros der Verwaltung führen nicht zu einer Meuterei der städtischen Angestellten, wie Zürich, Basel und Luzern beweisen. Und dass die Temperatur in den Schulhäusern noch nicht auf 20 Grad gesenkt wurde, weil die Schulorganisation zu komplex sei für rasche Entscheide, ist eine schwache Erklärung. Andernorts wurde dies schon im September entschieden. Wir wissen zudem seit Monaten, dass diese Krise auf uns zukommt.

Während viele Städte spürbare Opfer bringen, um Strom zu sparen, versucht Winterthur sich bislang durchzulavieren. Das ist unsolidarisch und mutlos. Der Stadtrat hat für November weitere Massnahmen angekündigt. Spätestens dann muss Winterthur zu den restlichen Schweizer Grossstädten aufschliessen. Der Stadtrat darf nicht abseitsstehen in der Hoffnung, dass der Verzicht der anderen genügt.

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.