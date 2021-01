Abo Stadt will beliebte Ausweichroute über den Vogelsang zeitweise schliessen

Wer von Zürich her kommt und in die Grüze oder nach Seen will, umfährt den Stau im Stadtzentrum oft via Untere Vogelsangstrasse und Breite. Nun soll eine Ampel den Ausweichverkehr in Töss «dosieren».