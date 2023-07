Verkauf des Rieter-Areals in Winterthur – «Die Stadt hätte das Land kaufen sollen» Der Verkauf von zwei Dritteln des Rieter-Areals an die Allreal-Gruppe spaltet die Politik. «Eine verpasste Chance», findet etwa die SP. Andere bedauern den Verlust an Industriefläche. Delia Bachmann

Rieter hat die Produktion am Winterthurer Hauptsitz aufgegeben und braucht nun deutlich weniger Platz. Foto: Madeleine Schoder

Ein riesiges Industrieareal wechselt in diesen Tagen die Besitzerin. Am Montag gab die Rieter AG bekannt, dass sie zwei Drittel ihres Grundstücks in Töss der Allreal-Gruppe verkauft. Die Immobilienfirma ist in Winterthur keine Unbekannte. Sie baut für Rieter auf dem verbleibenden Drittel des Areals aktuell einen neuen Hauptsitz. Für 96 Millionen Franken hat sie sich das 75’000 Quadratmeter grosse und von Rieter nicht mehr benötigte Fabrikareal gesichert. Der Kaufpreis liegt über dem, was für eine Industriezone üblich ist: «Man kann davon ausgehen, dass Optionen wie eine gemischte Nutzung bereits eingerechnet sind», sagte Claudio Saputelli, Leiter Immobilienresearch bei der UBS.