Wandkunst in Zürich – Die Stadt hat ein neues Street-Art-Werk In Wiedikon prangt seit einigen Tagen ein neues, buntes Mural, ein riesiges Wandgemälde. Und es ist nicht von einem der alten Bekannten wie Redl oder One Truth. Annik Hosmann

Früher eine rosa Fassade, heute ein Kunstwerk: Das neue Mural an der Kalkbreitestrasse 40 von Oibel1. Foto: Sabina Bobst

An der Kreuzung Kalkbreite-/Seebahnstrasse in Wiedikon gibt es seit einigen Tagen etwas zu bestaunen: Neu prangt an der einst rosa Hausfassade vis-à-vis dem legendären Seebähnli ein rund 17 Meter hohes, buntes Mural. Auffallend bei diesem jüngsten Urban-Art-Werk: Es stammt nicht von den bekannten Lokalmatadoren Redl oder One Truth, sondern von Oibel1. Fünf Tage hat Samora Bazarrabusa, wie der Zürcher Street-Art-Künstler mit bürgerlichem Namen heisst, mit seinem dreiköpfigen Team gesprayt.

Für die Realisierung haben Bazarrabusa und seine Kollegen über 170 Spraydosen gebraucht. Auftraggeberin war die Ledermann Group, der das Gebäude gehört und die den Künstler für die Gestaltung der Fassade angefragt hat. Er wollte mit «Flow», wie die Arbeit heisst, auch die Umgebung gestalten, sagt er. Und: «Das Mural soll Freude machen.» Es ist sein erstes grösseres Wandbild im öffentlichen Raum.