Entsorgung in Winterthur – Die Stadt hat genug vom Kartonchaos Die Bevölkerung entsorgt immer mehr Karton – nicht erst seit Corona. Um die Abfuhr zu entlasten, gelten deshalb neu klare Regeln. Wer sich nicht daranhält, bleibt künftig auf seinen Kartonbergen sitzen. Jonas Keller

Fertig wilde Kartonstapel: Die Stadt sammelt nur noch ein, was fein säuberlich deponiert wird. Foto: PD

«Wir sind im letzten Jahr oft nicht mehr durchgekommen mit unserer Kartontour», sagt Simon Amann, Entsorgungsberater beim Tiefbauamt der Stadt. Weil das Onlineshopping boomt, hat die Menge an zu entsorgendem Karton seit Beginn der Pandemie um mehr als 20 Prozent zugenommen: von knapp 1600 Tonnen im Jahr 2019 auf gut 1900 Tonnen 2020 – genug, um die städtische Entsorgung an den Anschlag zu bringen. Zusätzlich habe man in den vergangenen Monaten am Nachmittag jeweils ein weiteres Fahrzeug losschicken müssen, sagt Amann. Nun versucht die Stadt, den Arbeitsaufwand wieder auf ein zu bewältigendes Mass herunterzufahren, indem sie den Bürgern klare Richtlinien vorgibt.