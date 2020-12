Stadtratspräsident Michael Künzle (CVP) in der Empfangshalle des Superblocks – fürs Bild kurz ohne Maske.

Als im Januar und Februar die ersten Bilder aus Italien zu uns kamen, war uns klar: Das Virus ist jetzt nicht mehr nur in China, es ist bei uns. Darum haben wir schon im Februar den Führungsstab aufgeboten, der ständig aktuelle Lagebeurteilungen vornahm.

Wie funktionierte die Stadtregierung im Krisenmodus?

Zum Glück haben wir solche Szenarien regelmässig geübt. Wir hatten von Anfang an drei klare Ziele: Den Schutz der Bevölkerung und unserer Mitarbeitenden sicherzustellen. Den Betrieb der städtischen Leistungen aufrechtzuerhalten. Und die Wirtschaft da draussen zu unterstützen. In diesem Punkt kam zum Glück vom Kanton und vom Bund viel Hilfe. Organisatorisch klappte vieles per Videokonferenz – denn auch der Stadtrat war zeitweilig im Homeoffice.