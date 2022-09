Auch die Böden hinter der Rennweghalle weisen zu hohe Schadstoffwerte auf. Foto: Marc Dahinden

Auf dem Stadtplan von Winterthur heissen die Pünten Familiengärten – und genau das ist auch ihre Funktion. Hier kann die städtische Familie ihren Kindern die Natur näherbringen. Dazu gehört, dass ein spielendes Kind auch in der Erde wühlen oder sie in den Mund nehmen kann. Das ist in den Pünten im Revier Neuwiesen problematisch. Die Kinder könnten sich vergiften oder auf Bleikugeln rumbeissen. Die Stadt weiss davon, reagiert aber nicht.