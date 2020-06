Beteiligungen von Winterthur – Die Stadt mistet Aktien und Co. aus Bis vor zwei Jahren wusste die Stadt Winterthur nicht, woran sie genau beteiligt ist. Nun, da sie es weiss, räumt sie auf – etwa mit Aktien ohne Verwaltungszweck und doppelten Vereinsmitgliedschaften. Ein Überblick. Delia Bachmann

Im Zuge des grossen Reinemachens hat Winterthur letztes Jahr ihre Sulzer-Aktien verkauft. Bild: Daniel Kellenberger

Die Stadt Winterthur mistet ihre Beteiligungen aus. Verkauft oder gekündigt wird alles, was keinem Verwaltungszweck dient. Sprich, was nicht nötig ist, um eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen. Schon letztes Jahr veräusserte sie darum die Aktien von Rieter, Sulzer, Autoneum, Novartis und Swiss Prime Site sowie die Anteilsscheine von zwei Genossenschaften. Dieses Jahr folgen Radio Top und nochmals zwei Genossenschaften. Nicht länger investiert ist sie auch bei Intershop, dem Theater am Neumarkt und der Schweizerischen Schiffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein. Bei der Schauspielhaus AG bleibt sie Aktionärin, aber nur, weil sie von den 120 Namensaktien erst zehn verkaufen konnte.