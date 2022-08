Energiekrise in der Region Winterthur – Die Stadt stoppt den Brennholzverkauf Aus Angst vor der kalten Stube decken sich Leute mit Brennholz ein. Die Stadt Winterthur musste ihren Webshop temporär schliessen. Und auch in der Region ist der Ansturm gross. Delia Bachmann Fabienne Grimm

Brennholz, ein begehrter Energielieferant: Auf dem Werkhof Eschenberg spalten Arbeiter das Holz aus den Stadtwäldern. Es muss zuerst ein Jahr lagern, bevor es in den Verkauf geht. Foto: Madeleine Schoder

Winterthur ist die waldreichste Stadt der Schweiz. Den Fakt veranschaulicht Beat Kunz, Leiter von Stadtgrün, mit einem speziellen Städtevergleich: «Ganz Basel hätte Platz in unserem Wald.» Doch obwohl der Forst ganze 39 Prozent der Fläche bedeckt, geht Winterthur allmählich das trockene Brennholz aus. Das liegt am sprunghaften Anstieg der Nachfrage in den letzten Wochen. Wurden im Juni im Webshop noch 37 Ster (ein Ster entspricht einem Kubikmeter) bestellt, waren es bis am 27. Juli bereits 133 Ster.