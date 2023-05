Illnau-Effretikon – Die Stadt überarbeitet ihre Kommunikation Das bestehende Konzept erreicht nicht mehr alle internen und externen Zielgruppen. Almut Berger

Illnau-Effretikon will künftig zeitgemäss kommunizieren. Foto: Melanie Duchene

Die Stadt Illnau-Effretikon will ihr Kommunikationskonzept überprüfen und auf die heutigen und künftigen Bedürfnisse ausrichten. Dieses basiert grösstenteils auf dem Konzept von 2013. Von der Überprüfung betroffen ist auch das amtliche Publikationsorgan «Regio», wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt. Die Medien- und Kommunikationslandschaft habe sich in den vergangenen Jahren «massgeblich» verändert. Unter anderem wirke die Lokalberichterstattung ausserhalb der grossen Zentren «marginalisiert». Sein Fazit: «Mit den bestehenden Kommunikationskanälen werden nicht mehr alle externen und internen Zielgruppen erreicht.»

Den Vorsitz der Projektgruppe übernimmt Stadtpräsident Marco Nuzzi, die Projektleitung liegt beim Leiter Präsidiales, Marco Steiner. Für Beratungsdienstleistungen hat der Stadtrat einen Kredit von 20'000 Franken bewilligt.

