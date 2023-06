Neuhegi-Grüze wächst und könnte als zweites Zentrum auch die aktuellen politischen Mehrheiten zementieren. Foto: Madeleine Schoder

Dreimal rot, einmal grün, einmal lindgrün: Mit fünf zu zwei Stimmen kann die links-grüne Mehrheit im Stadtrat weiterregieren, wie es ihr beliebt. Das politische Powerplay geht in die nächste Runde, die Dominanz bleibt erdrückend. Mit Martina Blum rückt eine frische, politisch unverbrauchte Kraft mit viel Elan in die Regierung nach. In klima- und verkehrspolitischen Fragen wird Blum den aktuellen Kurs voll mittragen. Halbe Sachen – das wurde im Wahlkampf klar – sind Blums Sache nicht. In den Debatten zeigte sie sich ehrgeizig und angriffig-entschlossen bis kompromisslos, um für ein klimaneutrales Winterthur bis 2040 zu kämpfen.