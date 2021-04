Abo Kulturförderung in Winterthur 40’000 Franken für Theater, Tanz und Experimentalsound

Die jährlichen Beiträge der Stadt Winterthur an Koproduktionen im Theater am Gleis gehen an Projekte aus Winterthur, Zürich und St. Gallen. Wegen Corona stand dieses Jahr ein Drittel mehr Geld zur Verfügung.