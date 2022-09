Kultur in Winterthur – Die Stadt verliert ihren Notenladen Nach 21 Jahren schliesst der Winterthurer Notenpunkt. Filialleiterin Rahel Bruppacher kennt die Gründe. Helmut Dworschak

Fachkundige Beratung ist immer weniger gefragt. Filialleiterin Rahel Bruppacher in ihrem Notenpunkt. Foto: Marc Dahinden

Vom Eingang am Kirchplatz geht man ein paar kleine Stufen abwärts, dann fällt der Blick auf eine lange Regalreihe voller Notenmaterial. Viele Kunden kommen, weil sie ein Musikinstrument lernen, aber auch Chöre und Orchester decken sich hier ein. Das mit Herzblut zusammengestellte Angebot geht weit darüber hinaus: An der Ladentheke liegt etwa das Sachbuch eines Neurologen, der erklärt, was beim Musikhören im Hirn passiert; auf der Ablage gegenüber informieren Flyer über kulturelle Ereignisse, in der «Flohmi»-Kiste vor dem Laden liegt ein Werk des amerikanischen Komponisten John Adams neben den Songs des Rocksängers Robbie Williams.