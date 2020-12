Umweg über Thun – Die Stadt verweigert dem FCW das Heimspiel FCW – FC Thun findet am Samstag nicht auf der Schützenwiese, sondern in der Stockhorn Arena statt. Den kurzfristigen Platzabtausch erzwang die Stadt Winterthur, sie gab die «Schützi» einfach nicht frei. Hansjörg Schifferli

Am Mittwoch traten Davide Callà (rechts) und Granit Lekaj noch auf der Schützenwiese gegen Chiasso an, drei Tage später gegen Thun ist das nicht mehr möglich. Heinz Diener

Vier Spiele in zehn Tagen – das ist der jüngste Corona-Spielplan des FCW. Wenigstens, so sagten sie sich auf der «Schützi», können wir in dieser Zeit vom Match gegen den FC Chiasso am vergangenen Mittwoch bis zu jenem gegen Neuchâtel Xamax am kommenden Freitag dreimal zuhause spielen; also auch heute Samstag gegen den FC Thun. Reisen – und auch das nicht weit – müssen wir nur am kommenden Dienstag nach Wil.

Aber seit gestern sieht alles anders aus: Statt am späteren Samstagnachmittag ins heimische Stadion zu gehen, um dann um viertel nach Sechs gegen Thun zu spielen, müssen die Winterthurer Fussballer nach dem Mittagessen auf der Schützi mittags um viertel nach Zwei in den Bus steigen und ins Berner Oberland fahren.