Über 120’000 Einwohnende – Die Stadt Winterthur macht sich grösser, als der Kanton sagt Wie viele Menschen leben in der Stadt Winterthur? Und wer davon zählt zur Winterthurer Bevölkerung? Die Zahlen und Meinungen gehen auseinander. Je nachdem, wen man fragt. Gregory von Ballmoos

In Winterthur lebten per Ende 2022 über 120’000 Menschen, sagt die Stadt. Der Kanton zählt aber nur 116’600. Foto: Marc Dahinden

Vor rund drei Wochen schrieb diese Zeitung, dass Winterthur 116’600 Einwohnerinnen und Einwohner hat. Das hat der Kanton Zürich so gezählt – zum Unmut der Stadt. Die Vertreter der Stadtverwaltung intervenierten nach dem Erscheinen des Artikels. Denn im Superblock fühlt man sich grösser. Am Dienstag schreibt sie in einer Medienmitteilung, dass in Winterthur noch nie so viele Menschen lebten wie Ende Dezember 2022. 120’222 Personen seien in Winterthur gemeldet, heisst es.