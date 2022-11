Obstbäume in der Stadt – Die Stadt Winterthur wird fruchtiger Stadtgrün pflanzt nicht nur Bäume, weil sie in Parks schön aussehen und kühlenden Schatten spenden. Auch die Bäuche der Bevölkerung sollen etwas davon haben. Markus Brupbacher

Paradiesischer Anblick: Knackige Äpfel hängen an einem Baum. Foto: Marc Dahinden

Wer an Winterthur denkt, dem kommt womöglich als Erstes das viele Grün in der Stadt in den Sinn. Etwa in den Parks, wo alte, stattliche Bäume wachsen. Sie spenden Schatten, kühlen im Sommer durch Verdunstung die Umgebung ab und binden auch noch das Treibhausgas CO₂. Doch wie sieht es in der Gartenstadt aus mit Bäumen, die essbare Früchte tragen, bestimmt für die Bäuche der Winterthurerinnen und Winterthurer?