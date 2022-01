Wohnbaupolitik in Winterthur – «Die Stadtgärtnerei wird nicht geschlossen, aber…» Werden auf dem Areal der Stadtgärtnerei bald teure Wohnungen gebaut? Auch Werkvorsteher Stefan Fritschi (FDP) stellt sich nicht gegen einen Umzug, musste das aufgeschreckte Stadtgrün-Personal aber beruhigen. Till Hirsekorn

Im Treibhaus der Stadtgärtnerei werden heute vor allem noch Stauden angepflanzt.

Archivfoto: Heinz Diener

Muss die Stadtgärtnerei am Heiligberg neuen teuren Wohnungen weichen? Im Stadtrat spielt man mit diesem Gedanken. In den nächsten Wochen wird er sich vertieft mit dieser Option befassen und einen ersten Entscheid fällen. Der entsprechende Antrag sei in Vorbereitung, heisst es beim Departement Bau.

Die Schlagzeile vom Dienstag hat beim Stadtgrün-Personal offenbar Unruhe ausgelöst. Es kam die Befürchtung auf, dass der Werkhof definitiv geschlossen würde. «Wir mussten das Personal darüber informieren, dass weder eine Schliessung noch eine Auslagerung geplant ist, sondern, wenn überhaupt, der Umzug an einen neuen Standort», sagt Werkvorsteher Stefan Fritschi (FDP). Dem stünden weder er noch die Stadtgrün-Leitung im Weg. «Ich denke, dass wir die gleichen Arbeiten auch auf einer etwas kleineren Fläche machen könnten, an einer etwas weniger gediegenen Lage.» Auf dem 18’000 Quadratmeter grossen Areal werden heute Stauden gepflanzt, Kies und Humus gelagert und Maschinen gewartet. Für Fritschi ist auch klar: «Eine solche Züglete bräuchte die nötige politische Unterstützung.»