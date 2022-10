Jagd auf Horror-Clowns in Winterthur – Die Stadtpolizei entwarnt Am Wochenende kontrollierte die Stadtpolizei zwei Gruppen Jugendlicher. Ob sie an der Jagd auf Horror-Clowns beteiligt waren, ist unklar. Patrick Gut

Am Samstagabend kontrollierten Patrouillen der Stadtpolizei Winterthur zwei Gruppen von Jugendlichen. Themenfoto: Stadtpolizei Winterthur

Der Instagram-Kanal von «Szene ish Winti» läuft dieser Tage heiss. Berichtet wird von sogenannten Horror-Clowns, die in Oberwinterthur und Wallrüti gesichtet worden seien. Bei der Stadtpolizei hingegen blieb es am Wochenende betreffend Horror-Clowns ruhig, sagt Rahel Egli von der Medienstelle der Stadtpolizei am Montag auf Anfrage.