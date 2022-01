Stadtpolizei Winterthur – Die Stadtpolizei hat einen neuen Kommandanten – vorläufig Der bisherige Stellvertreter wird neuer Kommandant der Stadtpolizei. Allerdings nur für rund ein Jahr. Erst dann wird der Posten definitiv besetzt. David Herter

Marcel Bebié übernimmt am 1. Juni 2022 die Führung der Stadtpolizei Winterthur. Er war bisher Stellvertreter des Kommandanten und Stabschef. Foto: PD

Per Ende Mai tritt der langjährige Kommandant der Stadtpolizei Winterthur zurück, das war bereits bekannt. Fritz Lehmann lässt sich auf diesen Zeitpunkt hin frühzeitig pensionieren. Nun hat der Stadtrat entschieden, wer sein Nachfolger wird.

Ersetzt wird Lehmann durch seinen bisherigen Stellvertreter Marcel Bebié. Dieser ist seit vier Jahren auch Stabschef der Stadtpolizei Winterthur, wie es in einer Mitteilung heisst. Bebié wird per Anfang Juni 2022 zum Kommandanten ad interim ernannt, einstweilig also. Dies darum, weil auch Bebié schon Mitte 2023 pensioniert werden wird.